Мишустин освободил от должности курирующего почту замглавы Минкомсвязи
Премьер Михаил Мишустин освободил Олега Войтенко от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Войтенко покинул этот пост по собственному желанию. В министерстве он курировал развитие почты.
Войтенко был назначен замминистра в июле 2018 г. До прихода в министерство он занимал должность первого заместителя руководителя аналитического центра при правительстве.
В январе в Минкомсвязи сменился руководитель. Новым главой ведомства стал Максут Шадаев вместо Константина Носкова. Тогда же правительство покинул вице-премьер Максим Акимов, в том числе он курировал отрасль связи. В начале февраля Акимов возглавил «Почту России».