Мишустин освободил от должности курирующего почту замглавы Минкомсвязи

В январе в Минкомсвязи сменился руководитель. Новым главой ведомства стал Максут Шадаев вместо Константина Носкова. Тогда же правительство покинул вице-премьер Максим Акимов, в том числе он курировал отрасль связи. В начале февраля Акимов возглавил «Почту России».