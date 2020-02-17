Кремль ответил на слова судьи КС о непричастности России к репрессиям СССР
В Кремле ответили на высказывание судьи Конституционного суда (КС) Константина Арановского, назвавшего Россию государством, «непричастным к тоталитарным преступлениям» СССР. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это «мнение члена КС», изложенное согласно существующей в суде практике.
«Мы оставляем это без комментариев. Исходим из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза», – сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать высказывания судьи.
Арановский высказал свою позицию в особом мнении к одному из постановлений КС. Высказывание касалось дела о возмещении жилья, отнятого в ходе репрессий. По мнению Арановского, Советский Союз являлся «незаконно созданным государством», правопреемником которого в вопросах вины за репрессии не может выступать Россия. По его оценке, реабилитация жертв репрессий не должна рассматриваться как возмещение вреда виновником. Россия должна обладать конституционным статусом государства, «непричастного к тоталитарным преступлениям ни «лично», ни в правопреемстве», поскольку «оно воссоздано против тоталитарного режима и вместо него», отметил он.