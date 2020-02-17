Кремль ответил на слова судьи КС о непричастности России к репрессиям СССР

Арановский высказал свою позицию в особом мнении к одному из постановлений КС. Высказывание касалось дела о возмещении жилья, отнятого в ходе репрессий. По мнению Арановского, Советский Союз являлся «незаконно созданным государством», правопреемником которого в вопросах вины за репрессии не может выступать Россия. По его оценке, реабилитация жертв репрессий не должна рассматриваться как возмещение вреда виновником. Россия должна обладать конституционным статусом государства, «непричастного к тоталитарным преступлениям ни «лично», ни в правопреемстве», поскольку «оно воссоздано против тоталитарного режима и вместо него», отметил он.