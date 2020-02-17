Судья Конституционного суда назвал СССР незаконно созданным государством
Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский назвал Советский Союз «незаконно созданным государством». В особом мнении по одному из постановлений КС он отметил, что Россия должна обладать конституционным статусом государства, «непричастного к тоталитарным преступлениям». Особые мнения судей добавляются в постановления КС после их вынесения и без какого-то отдельного объявления. Первыми на высказывание Константина Арановского обратили внимание «Адвокатская газета» и портал «Закон.ру» в конце января, пишет «Коммерсантъ».
Арановский высказал особое мнение в дополнение к постановлению КС по делу о возмещении жилья, отнятого в ходе репрессий. КС вынес решение в пользу трех заявительниц, которые лишились жилья в Москве после того, как их родители были высланы из столицы. Арановский поддержал это решение, а его мнение касается исключительно вопроса о правовой ответственности России за преступления, совершенные советской властью. «Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает ее считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии»,— отмечает он.
По его оценке, реабилитация жертв репрессий не должна рассматриваться как возмещение вреда виновником. Он называет спорным «правопреемство с перенесением на Россию обязательств коммуно-советской власти из ее репрессивно-террористических деяний». Судья КС пишет, что нельзя «переместить вину, тем более столь безмерную и непростительную, с одного субъекта на другой». Вина «государства победоносного и павшего затем социализма», пишет Арановский, «в репрессиях и других непростительных злодеяниях, начиная со свержения законной власти Учредительного собрания, безмерна и в буквальном смысле невыносима». «С такой виной государственность не вправе и не в состоянии правомерно существовать, оскорбляя собой справедливость, свободу и человечность», — подчеркивает он.
По его мнению, Россия должна обладать конституционным статусом государства, «непричастного к тоталитарным преступлениям ни "лично", ни в правопреемстве», поскольку «оно воссоздано против тоталитарного режима и вместо него». «Восстанавливать справедливость можно не только по вине, но и просто ради права с верой в правду, из положительной ответственности и по милосердию», — отмечает судья КС. Арановский особо оговаривает, что сказанное им «не отменяет важные аспекты ... в признании членства в международных институциях, а также в силу удержания территорий, предметов и комплексов, юрисдикций, доставшихся России от прежних публичных образований».