Судья Конституционного суда назвал СССР незаконно созданным государством

Арановский высказал особое мнение в дополнение к постановлению КС по делу о возмещении жилья, отнятого в ходе репрессий. КС вынес решение в пользу трех заявительниц, которые лишились жилья в Москве после того, как их родители были высланы из столицы. Арановский поддержал это решение, а его мнение касается исключительно вопроса о правовой ответственности России за преступления, совершенные советской властью. «Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает ее считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии»,— отмечает он.