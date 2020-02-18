Невзлин пообещал добиваться ареста активов России за рубежом

Холдинговая компания GML, действующая в интересах бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа, уже предпринимала попытки по аресту российских государственных активов во исполнение решения третейского суда в Гааге от 2014 г. Так, GML удалось временно наложить аресты на активы российского государства на сумму €1 млрд во Франции в 2015 г. Кампанию по аресту имущества России пришлось свернуть, после того как в апреле 2016 г. Окружной суд Гааги отменил решение Международного арбитража. Рассмотрение дел приостановили, в частности, в Великобритании и США.