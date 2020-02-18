Невзлин пообещал добиваться ареста активов России за рубежом
Бывшие акционеры ЮКОСа возобновят попытки ареста активов России за рубежом после решения Апелляционного суда Гааги в их пользу, заявил РБК бывший совладелец ликвидированной нефтяной компании, а ныне бенефициар GML Леонид Невзлин. Голландский суд 18 февраля восстановил решение Международного арбитража от 2014 г. о взыскании с России $50 млрд в качестве компенсации бывшим акционерам ЮКОСа за экспроприацию компании.
«Мы теперь намерены заниматься имплементацией этого решения в разных странах, где есть активы российского государства, и арестом и изъятием этих активов на сумму уже больше $50 млрд»
Невзлин пояснил, что с учетом процентов и штрафов сумма компенсации составляет уже $55 млрд. На территории России взыскания этой суммы будет невозможно добиться, признал он, однако есть возможность добиться исполнения вердикта суда Гааги на территории других стран-участниц Энергетической хартии. (Договор к Энергетической хартии подписали более 50 стран, Россия подписала, но не ратифицировала). Невзлин отметил, что на признание сегодняшнего решения суда Гааги может уйти около 10 лет.
Холдинговая компания GML, действующая в интересах бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа, уже предпринимала попытки по аресту российских государственных активов во исполнение решения третейского суда в Гааге от 2014 г. Так, GML удалось временно наложить аресты на активы российского государства на сумму €1 млрд во Франции в 2015 г. Кампанию по аресту имущества России пришлось свернуть, после того как в апреле 2016 г. Окружной суд Гааги отменил решение Международного арбитража. Рассмотрение дел приостановили, в частности, в Великобритании и США.