Замруководителя фракции «Единая Россия» подтвердил переход Баталиной в Минтруда
Депутат-единоросс Ольга Баталина в самое ближайшее время перейдет в правительство на должность заместителя министра труда и социальной защиты, подтвердил ТАСС первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
Ранее о предстоящем переходе Баталиной в правительство сообщали в своем Telegram-канале депутат Госдумы Николай Панков и источники «Ведомостей».
Баталина является депутатом Госдумы прошлого и нынешнего созывов. В прошлом созыве она возглавляла комитет Госдумы по труду, в нынешнем является членом этого комитета. Она также занимает пост председателя комиссии президиума генсовета «Единой России» по работе с обращениями граждан к председателю партии Дмитрию Медведеву и входит в рабочую группу по внесению изменений в Конституцию.