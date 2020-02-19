Замруководителя фракции «Единая Россия» подтвердил переход Баталиной в Минтруда

Баталина является депутатом Госдумы прошлого и нынешнего созывов. В прошлом созыве она возглавляла комитет Госдумы по труду, в нынешнем является членом этого комитета. Она также занимает пост председателя комиссии президиума генсовета «Единой России» по работе с обращениями граждан к председателю партии Дмитрию Медведеву и входит в рабочую группу по внесению изменений в Конституцию.