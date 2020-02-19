США подозревают гражданина Мексики в агентурной работе на Россию
В США арестовали гражданина Мексики по подозрению в работе на правительство России без регистрации иностранным агентом, сообщает министерство юстиции страны. Эктору Алехандро Кабере Фуэнтесу, проживающему в Сингапуре, вменяется слежка за автомобилем американского госслужащего в Майями.
Фуэнтес был завербован российским чиновником в 2019 г., утверждает минюст США. В феврале 2020 г. мексиканец якобы встретился с госслужащим в Москве, где получил задание найти машину определенного сотрудника в США, узнать ее регистрационный номер и отметить местоположение. 14 февраля сотрудники охраны американского чиновника зафиксировали слежку за авто и отметили, что Фуэнтес сфотографировал номер машины. Фотографию спустя два дня обнаружили на телефоне знакомого Фуэнтеса, с которым они пытались покинуть США. После этого Фуэтнес, по утверждению минюста, признался в работе на Россию.
Законодательство США требует иностранных агентов уведомлять генерального прокурора о своей деятельности. Нелегальная агентурная работа, осуществляемая на территории Соединенных Штатов, карается лишением свободы на срок до 10 лет. В 2019 г. россиянка Мария Бутина была приговорена к 19 месяцам тюрьмы по соответствующей статье уголовного кодекса. Сама она по возвращении в Россию утверждала, что была обвинена в нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
В понедельник британская The Times сообщала о работе российских разведчиков в Ирландии. По сообщению военных источников издания, агенты ГРУ Генштаба могли изучать уязвимые места подводных кабелей, по которым передаются данные между Европой и США.