Фуэнтес был завербован российским чиновником в 2019 г., утверждает минюст США. В феврале 2020 г. мексиканец якобы встретился с госслужащим в Москве, где получил задание найти машину определенного сотрудника в США, узнать ее регистрационный номер и отметить местоположение. 14 февраля сотрудники охраны американского чиновника зафиксировали слежку за авто и отметили, что Фуэнтес сфотографировал номер машины. Фотографию спустя два дня обнаружили на телефоне знакомого Фуэнтеса, с которым они пытались покинуть США. После этого Фуэтнес, по утверждению минюста, признался в работе на Россию.