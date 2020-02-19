Кремль отреагировал на идею закрепить за Путиным «общее руководство» правительством

Песков добавил, что Кремль пока не заявляет никакой позиции по поводу обсуждаемой поправки в Основной закон о наделении главы государства правом осуществлять общее руководство правительством. «Это одно из предложений, которые сейчас обсуждаются. Вчера о нем было сказано, оно на повестке дня рабочей группы. Но мы пока не констатируем никакой позиции, давайте дождёмся все-таки решения рабочей группы», – сказал он.