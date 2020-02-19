Кремль отреагировал на идею закрепить за Путиным «общее руководство» правительством
При осуществлении президентом России общего руководства правительством, если такие поправки будут приняты в Конституцию, роль премьера не потеряет смысла, заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, следует не путать общее руководство с оперативным, которым ежедневно занимается премьер-министр.
«Просто хочу заметить, что премьер-министр ежедневное руководство, оперативное руководство осуществляет. Поэтому здесь вполне понятна разница между общим и оперативным руководством. С другой стороны, все детали будут прорабатываться и объясняться рабочей группой».
Песков добавил, что Кремль пока не заявляет никакой позиции по поводу обсуждаемой поправки в Основной закон о наделении главы государства правом осуществлять общее руководство правительством. «Это одно из предложений, которые сейчас обсуждаются. Вчера о нем было сказано, оно на повестке дня рабочей группы. Но мы пока не констатируем никакой позиции, давайте дождёмся все-таки решения рабочей группы», – сказал он.
18 февраля комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству сообщил о новых поправках в Конституцию, которые будут рассмотрены на ближайшем заседании. Предложенные изменения в Основной закон, в частности, предполагают значительное расширение полномочий президента. Например, дополнительное основание для роспуска Госдумы и пожизненная гарантия неприкосновенности.