Комитет Госдумы одобрил поправки в Конституцию, расширяющие полномочия Путина

Это уже третья волна поправок в Конституцию. В начале февраля Госдума предложила лишить Совет Федерации права назначать генпрокурора. После был утвержден второй пакет поправок, включающий норму о пожизненном сенаторстве для бывших президентов. Масштабные изменения в Конституцию были предложены Путиным во время послания Федеральному собранию. Госдума единогласно приняла законопроект о поправках в первом чтении 23 января. Второе чтение изначально планировалось на 11 февраля, однако из-за большого количества поступающих предложений по их уточнению и дополнению срок сбора поправок продлили сначала до 14 февраля, а затем до 2 марта.