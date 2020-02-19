Комитет Госдумы одобрил поправки в Конституцию, расширяющие полномочия Путина
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил ко второму чтению поправки в Конституцию, расширяющие полномочия президента Владимира Путина, пишет «Интерфакс».
О поправках комитет сообщил 18 января. Они предполагают, что президент будет осуществлять общее руководство правительством, а также сможет распускать Государственную думу после трехкратного отклонения кандидатур членов правительства. Кроме того, бывшим президентам предложено гарантировать в Конституции право неприкосновенности (сейчас это предусмотрено федеральным законом), а процедура ее лишения будет идентична процедуре объявления импичмента действующему главе государства.
Это уже третья волна поправок в Конституцию. В начале февраля Госдума предложила лишить Совет Федерации права назначать генпрокурора. После был утвержден второй пакет поправок, включающий норму о пожизненном сенаторстве для бывших президентов. Масштабные изменения в Конституцию были предложены Путиным во время послания Федеральному собранию. Госдума единогласно приняла законопроект о поправках в первом чтении 23 января. Второе чтение изначально планировалось на 11 февраля, однако из-за большого количества поступающих предложений по их уточнению и дополнению срок сбора поправок продлили сначала до 14 февраля, а затем до 2 марта.