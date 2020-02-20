Путин рассказал, что заранее обсуждал с Медведевым отставку правительства

По словам президента, «у нас секретов друг от друга нет». Он добавил, что Медведев был «в курсе того, что происходит». Президент не согласился, что отставка правительства была своего рода спецоперацией. Он отметил, что с такими вопросами нельзя тянуть. «Разве лучше было бы отправить правительство в отставку, а потом полгода его формировать? Вы представляете, что начнется в стране?» — сказал президент. По его словам, такой ситуации «во власти не должно быть никогда, надо заранее все спокойно, в деловой обстановке, продумав каждый шаг, подготовить, потом решение должно быть принято и реализовано».