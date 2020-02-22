Эрдоган анонсировал саммит по Идлибу с участием Путина, Макрона и Меркель

Ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась в начале февраля, после того как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, но террористы лишь усилили свои атаки. Утром 11 февраля сирийская оппозиция при поддержке Турции начала наступление на войска в Идлибе. Отряды сирийской армии при поддержке России отразили эту атаку.