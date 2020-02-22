Эрдоган анонсировал саммит по Идлибу с участием Путина, Макрона и Меркель
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что 5 марта в Стамбуле состоится четырехсторонний саммит, посвященный урегулированию конфликта в сирийской провинции Идлиб. По его словам, которые передает CNN Turk, в нем примут участие президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель.
Накануне Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе. Как сообщала пресс-служба турецкого лидера, он напомнил российскому коллеге о необходимости соблюдать сочинские договоренности, заявил о необходимости сдерживать войска президента Сирии Башара Асада и преодолеть гуманитарный кризис в стране.
В сообщении Кремля подчеркивалось, что Путин в ходе беседы выразил серьезную обеспокоенность агрессивными действиями экстремистских группировок в Сирии. Также стороны договорились активизировать двусторонние межведомственные консультации по Идлибу. Контакты по линии военных ведомств продолжатся в интенсивном режиме.
Ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась в начале февраля, после того как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, но террористы лишь усилили свои атаки. Утром 11 февраля сирийская оппозиция при поддержке Турции начала наступление на войска в Идлибе. Отряды сирийской армии при поддержке России отразили эту атаку.