Сандерс выходит в лидеры кампании по выдвижению кандидата в президенты США

«Наше движение, объединяющие людей всех рас и поколений, не только выиграет в Неваде. Оно собирается охватить всю страну», — приводит FT слова Сандерса по поводу предварительных итогов кокусов. По данным газеты, Сандерс лидирует в национальных опросах общественного мнения после победы в праймериз в Нью-Гэмпшире и незначительного отставания от Буттиджича в Айове. Для того, чтобы соперничать с Сандерсом Байдену предстоит выиграть первичные выборы в Южной Каролине через семь дней. Миллиардер Майл Блумберг впервые примет участие в предварительном голосовании только 3 марта.