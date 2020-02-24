Сандерс выходит в лидеры кампании по выдвижению кандидата в президенты США
Сенатор Берни Сандерс по итогам собраний (кокусов) в Неваде получает 46,6% голосов партийных активистов и лидирует со значительным отрывом от своих соперников в компании по выдвижению кандидата в президенты от Демократической партии США. Об этом пишет The Financial Times по данным обработки данных с 50% участков для голосования.
По тем же данным, на второе место по итогам собраний в Неваде вышел бывший вице-президент США Джозеф Байден (19,2%), на третьем — бывший мэр Саут-Бенда (Индиана) Пит Буттиджич (15,4%). Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен набирает 10,3%, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар (4,5%). На кокусах (в Неваде они прошли в субботу 22 февраля) отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от демократов или республиканцев.
«Наше движение, объединяющие людей всех рас и поколений, не только выиграет в Неваде. Оно собирается охватить всю страну», — приводит FT слова Сандерса по поводу предварительных итогов кокусов. По данным газеты, Сандерс лидирует в национальных опросах общественного мнения после победы в праймериз в Нью-Гэмпшире и незначительного отставания от Буттиджича в Айове. Для того, чтобы соперничать с Сандерсом Байдену предстоит выиграть первичные выборы в Южной Каролине через семь дней. Миллиардер Майл Блумберг впервые примет участие в предварительном голосовании только 3 марта.
По мнению умеренных демократов, выдвижение Сандерса станет катастрофой для партии на выборах в ноябре. Крайне левая политика Сандерса резко уменьшат шансы демократов отвоевать Белый дом и сенат и удержать контроль в палате представителей, считают они. Сандерс и его сторонники заявляют о широкой поддержке своего кандидата в партии. Пит Буттиджич уже поставил под сомнение точность результатов собраний в Неваде и потребовал внести ясность по кандидатам, занявшим второе и третье места.