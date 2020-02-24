Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Немцова
Городской совет Праги проголосовал за то, чтобы переименовать площадь у посольства России в честь российского политика Бориса Немцова, сообщает CNN. Решение вступит в силу 27 февраля – в пятую годовщину со дня убийства оппозиционера.
Чехия станет четвертой страной, в которой есть топографические объекты, названные именем Немцова. Два года назад, в третью годовщину смерти политика, рядом с российским посольством в Вашингтоне появилась площадь Немцова. Спустя несколько месяцев примеру американской столицы последовал Вильнюс. В прошлом году в Киеве возле российского посольства появился парк Бориса Немцова.
Российский оппозиционер Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 г. На месте его гибели создан народный мемориал. Непосредственного исполнителя этого преступления и его соучастников осудили и приговорили к реальным срокам. Организатор и заказчик убийства не установлены.
В Москве ежегодно в конце февраля проходят марши памяти Немцова. В этом году акция запланирована на 29 февраля. Мероприятие согласовано с властями.