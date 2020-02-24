Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Немцова

Чехия станет четвертой страной, в которой есть топографические объекты, названные именем Немцова. Два года назад, в третью годовщину смерти политика, рядом с российским посольством в Вашингтоне появилась площадь Немцова. Спустя несколько месяцев примеру американской столицы последовал Вильнюс. В прошлом году в Киеве возле российского посольства появился парк Бориса Немцова.