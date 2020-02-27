Google удалил из поиска два текста «Медиазоны» о суде по делу Немцова
Из результатов поиска Google по закону о забвении удалены два материала «Медиазоны» из суда по делу об убийстве Бориса Немцова. Об этом на своей странице в Telegram рассказал главный редактор издания Сергей Смирнов.
Российский оппозиционер Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 г. На месте его гибели создан народный мемориал. Непосредственного исполнителя этого преступления и его соучастников осудили и приговорили к реальным срокам от 11 до 20 лет лишения свободы. Организатор и заказчик убийства не установлены.