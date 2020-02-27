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Google удалил из поиска два текста «Медиазоны» о суде по делу Немцова

Ведомости

Из результатов поиска Google по закону о забвении удалены два материала «Медиазоны» из суда по делу об убийстве Бориса Немцова. Об этом на своей странице в Telegram рассказал главный редактор издания Сергей Смирнов.

По его словам, речь идет о двух текстовых онлайн-трансляциях из Московского окружного военного суда, опубликованных в ноябре 2016 г. и апреле 2017 г. На этих заседаниях стороны знакомились с материалами дела и допрашивали знакомую подсудимых Ксению Штыркину.

Российский оппозиционер Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 г. На месте его гибели создан народный мемориал. Непосредственного исполнителя этого преступления и его соучастников осудили и приговорили к реальным срокам от 11 до 20 лет лишения свободы. Организатор и заказчик убийства не установлены.

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