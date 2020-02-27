Песков: Кремль не инициировал увековечивание памяти Немцова
Со стороны Кремля не поступало предложений увековечить память политика Бориса Немцова, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. «Насколько мне известно, каких-либо инициатив на это счет не было от Кремля», – приводит его слова ТАСС.
Комментируя решение властей Праги назвать площадь у российского посольства в честь Немцова, Песков призвал Чехию также чтить память советских солдат, освободивших ее от фашистов. В остальном то, чьим именем называть объекты в городе, – суверенное право городских властей, отметил пресс-секретарь.
На вопрос о расследовании убийства Немцова Песков отвечать не стал, сославшись на то, что он не знает всех деталей следствия и не располагает такой информацией.
С убийства Немцова прошло ровно пять лет. Он был застрелен на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 г. На месте гибели политика создан народный мемориал. Непосредственного исполнителя этого преступления и его соучастников осудили и приговорили к реальным срокам. Организатор и заказчик убийства не установлены.