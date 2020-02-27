Песков: Кремль не инициировал увековечивание памяти Немцова

С убийства Немцова прошло ровно пять лет. Он был застрелен на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 г. На месте гибели политика создан народный мемориал. Непосредственного исполнителя этого преступления и его соучастников осудили и приговорили к реальным срокам. Организатор и заказчик убийства не установлены.