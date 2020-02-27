Следователи возбудили дело об исчезновении знакомой фигурантов дела «Сети»
Пензенское управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело об исчезновении Екатерины Левченко, которая, как сообщала «Медуза», является знакомой фигурантов дела «Сети». Материалы о розыске девушки были изъяты из органов внутренних дел. Подчеркивается, что ранее информация о ее исчезновении в следственные органы не поступала.
Как сообщается на сайте СКР, Левченко 31 марта 2017 г. ушла из дома в городе Пензе и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. При этом дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (убийство).
В пятницу, 21 февраля, «Медуза» выпустила большое расследование, в котором утверждалось, что некоторые фигуранты дела «Сети» могут быть причастны к убийству двоих жителей Пензы – Артема Дорофеева и Екатерины Левченко (они пропали в один день), а также к продаже наркотиков. Как утверждает издание, информацию об этом подтвердил знакомый фигурантов Алексей Полтавец, который сейчас находится за границей. Он якобы признался в причастности к убийству и рассказал, что убить Дорофеева и Левченко поручил один из фигурантов дела «Сети» – Дмитрий Пчелинцев. Останки Дорофеева, по данным «Медузы», нашли в лесу под Рязанью с признаками насильственной смерти в ноябре 2017 г. Кто его убил, не установлено, пишет издание. «Ведомости» ожидают от СКР ответа на запрос.
Дело «Сети» было возбуждено осенью 2017 г. По нему арестовали 11 человек – троих петербуржцев и восемь жителей Пензы. Всех их обвинили в организации деятельности террористического сообщества или участии в нем. 10 февраля Приволжский окружной военный суд Пензы приговорил семерых фигурантов дела к срокам от шести до 18 лет лишения свободы. Больше всех получил Пчелинцев, которого обвинение считает создателем «Сети».
Пчелинцев отрицает причастность к убийству Дорофеева и торговле наркотиками, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на его письмо в редакцию. По его словам, он даже не уверен, что был знаком с Дорофеевым и Левченко.