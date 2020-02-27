Следователи возбудили дело об исчезновении знакомой фигурантов дела «Сети»

В пятницу, 21 февраля, «Медуза» выпустила большое расследование, в котором утверждалось, что некоторые фигуранты дела «Сети» могут быть причастны к убийству двоих жителей Пензы – Артема Дорофеева и Екатерины Левченко (они пропали в один день), а также к продаже наркотиков. Как утверждает издание, информацию об этом подтвердил знакомый фигурантов Алексей Полтавец, который сейчас находится за границей. Он якобы признался в причастности к убийству и рассказал, что убить Дорофеева и Левченко поручил один из фигурантов дела «Сети» – Дмитрий Пчелинцев. Останки Дорофеева, по данным «Медузы», нашли в лесу под Рязанью с признаками насильственной смерти в ноябре 2017 г. Кто его убил, не установлено, пишет издание. «Ведомости» ожидают от СКР ответа на запрос.