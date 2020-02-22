«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам
«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании «террористической организации». В расследовании утверждается, что некоторые фигуранты дела могут быть причастны к убийству молодого человека, исчезновению девушки, а также продаже наркотиков. Информацию о причастности фигурантов к убийству «Медузе» подтвердил знакомый осужденных Алексей Полтавец (покинул Россию). Он признался в причастности к преступлению. Журналисты также поговорили с родственниками осужденных и левыми активистами.
Дело «Сети»
Дело «Сети» было возбуждено осенью 2017 г. По нему арестовали 11 человек – троих петербуржцев и восемь жителей Пензы. Всех их обвинили в организации деятельности террористического сообщества или участии в нем. 10 февраля Приволжский окружной военный суд Пензы приговорил семерых фигурантов дела к срокам от шести до 18 лет лишения свободы.
Дмитрий Пчелинцев, которого обвинение считает создателем «Сети», получил 18 лет строгого режима.
Илья Шакурский – 16 лет строгого режима.
Андрей Чернов – 14 лет строгого режима.
Максим Иванкин – 13 лет строгого режима.
Михаил Кульков – 10 лет строгого режима.
Василий Куксов – 9 лет общего режима.
Арман Сагынбаев – 6 лет общего режима.
«Ведомости» приводят главные тезисы из расследования «Медузы»:
В Пензе существовала группа активистов «5.11», которая по версии следствия, появилась не позднее мая 2015 г. В ее входили Дмитрий Пчелинцев, Андрей Чернов, Максим Иванкин и Михаил Кульков. Источник «Медузы» полагает, что группа была связана с наркоторговлей.
В марте 2017 г., когда начались аресты, Иванкин и Кульков были задержаны. Первого отпустили под подписку о невыезде, а второго отправили под домашний арест. В начале апреля Иванкин вместе с Полтавцем, который проходил по делу свидетелем, сбежали. Позже, 25 апреля, из-под домашнего ареста сбежал и Кульков.
Практически одновременно с побегом Иванкина и Полтавца пропали двое их знакомых — Артем Дорофеев и Екатерина Левченко. Они, предположительно, тоже были причастны к группе «5.11» и торговле наркотиками и опасались уголовного преследования, рассказали «Медузе» их знакомые. Об исчезновении молодых людей в полицию заявили их родители, поисками занимались также волонтеры отряда «Лиза Алерт». Спустя восемь месяцев, в ноябре 2017 г. останки Дорофеева нашли в лесу под Рязанью с признаками насильственной смерти. Кто его убил, не установлено. Местонахождение Левченко до сих пор неизвестно.
Иванкин и Кульков были задержаны только в июле 2018 г. — с момента их побега прошло более года. Полтавец бежал из России и сейчас находится за границей.
Как утверждает «Медуза», к убийству Дорофеева и исчезновению Левченко могут быть причастны Иванкин, Полтавец и Пчелинцев. Полтавец подтвердил изданию эту информацию. По его словам, Дорофеев и Левченко во время побега говорили, что собираются вернуться домой. Пчелинцев был против этого и поручил убить Дорофеева и Левченко, утверждает Полтавец.
По данным «Медузы», ФСБ знала о возможной причастности фигурантов дела «Сети» к убийствам, но не начала расследование. Это было сделано, чтобы не передавать громкое дело с «не очень убедительными доказательствами террористической деятельности» в Следственный комитет.
Адвокат Андрея Чернова Станислав Фоменко заявил, что пока не будет комментировать расследование.