«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам

Практически одновременно с побегом Иванкина и Полтавца пропали двое их знакомых — Артем Дорофеев и Екатерина Левченко. Они, предположительно, тоже были причастны к группе «5.11» и торговле наркотиками и опасались уголовного преследования, рассказали «Медузе» их знакомые. Об исчезновении молодых людей в полицию заявили их родители, поисками занимались также волонтеры отряда «Лиза Алерт». Спустя восемь месяцев, в ноябре 2017 г. останки Дорофеева нашли в лесу под Рязанью с признаками насильственной смерти. Кто его убил, не установлено. Местонахождение Левченко до сих пор неизвестно.