Власти Санкт-Петербурга согласовали марш памяти Бориса Немцова

До этого власти дважды отказывали активистам в проведении акции в центре города. В первом случае отказ объяснили тем, что участники помешают остальным жителям. Вторую заявку чиновники отклонили, сославшись на нечеткость цели марша. В частности, вопросы возникли к формулировке «требование сменяемости власти в РФ». Чиновники сказали, что не понимают, что подразумевается под аббревиатурой РФ. Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов называл отказ неконституционным.