Власти Санкт-Петербурга согласовали марш памяти Бориса Немцова
Комитет по правопорядку и законности Санкт-Петербурга согласовал шествие памяти Бориса Немцова 29 февраля, сообщил депутат городского заксобрания Максим Резник, пишет «Интерфакс».
Шествие начнется от станции метро «Горьковская» и завершится на Троицкой площади. После него участники проведут траурную акцию у Соловецкого камня. Митинга, по словам депутата, не будет. В этот же день акция пройдет в Москве.
До этого власти дважды отказывали активистам в проведении акции в центре города. В первом случае отказ объяснили тем, что участники помешают остальным жителям. Вторую заявку чиновники отклонили, сославшись на нечеткость цели марша. В частности, вопросы возникли к формулировке «требование сменяемости власти в РФ». Чиновники сказали, что не понимают, что подразумевается под аббревиатурой РФ. Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов называл отказ неконституционным.
Российский оппозиционер Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 г. На месте его гибели создан народный мемориал. Непосредственного исполнителя этого преступления и его соучастников осудили и приговорили к реальным срокам. Организатор и заказчик убийства не установлены.