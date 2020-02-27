В Центризбиркоме сообщили детали досрочного голосования по Конституции
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) даст возможность проголосовать по поправкам в Конституцию в досрочном порядке, за три дня до дня голосования 22 апреля, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Новые подробности голосования были озвучены на заседании научно-экспертного совета при ЦИК.
Заявления на досрочное голосование можно будет подать через систему «Мобильный избиратель». Памфилова отметила, что прием заявлений будет закрыт за пять дней до даты голосования. Она утверждает, что злоупотребления при досрочном голосовании, которых опасаются эксперты, исключены: «Досрочка четыре года назад и досрочка сейчас – это совершенно разные истории. Избирательная система вышла на принципиально новый уровень развития». Система позволила отказаться от рассматриваемой ранее идеи организовать участки в торговых центрах: Памфилова отметила, что институт досрочного голосования и «Мобильный избиратель» «все перекрывают».
Порядок досрочного голосования в России утвержден ст. 65 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Понятие «общероссийского голосования», под которым будет проходить плебисцит по поправкам в Конституцию, в ней не прописано. Закон запрещает проводить досрочное голосование на всероссийском референдуме, а также выборах федерального и регионального значения.
Поправки в Конституцию были представлены президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Документ в том виде, в котором он был принят Госдумой в первом чтении, предусматривает расширение полномочий Госсовета, Госдумы, Совета Федерации и местных органов самоуправления.