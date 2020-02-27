В Центризбиркоме сообщили детали досрочного голосования по Конституции

Заявления на досрочное голосование можно будет подать через систему «Мобильный избиратель». Памфилова отметила, что прием заявлений будет закрыт за пять дней до даты голосования. Она утверждает, что злоупотребления при досрочном голосовании, которых опасаются эксперты, исключены: «Досрочка четыре года назад и досрочка сейчас – это совершенно разные истории. Избирательная система вышла на принципиально новый уровень развития». Система позволила отказаться от рассматриваемой ранее идеи организовать участки в торговых центрах: Памфилова отметила, что институт досрочного голосования и «Мобильный избиратель» «все перекрывают».