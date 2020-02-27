Госдума и Совфед могут принять законопроект о поправках в Конституцию уже 11 марта
Комитет Госдумы по госстроительству одобрил ко второму чтению поправки ко второй статье законопроекта о поправке в Конституцию, касающейся общероссийского голосования. Председатель комитета Павел Крашенинников сказал, что всего к законопроекту поступило 309 поправок, к статье второй было 32 поправки, 30 предложено принять. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, присутствовавшая на заседании, предложила Крашенинникову внести в КоАП или в УК неотвратимость наказания за нарушение процедуры голосования по аналогии с выборами.
В поправках указано, что опрос пройдет 22 апреля с 8.00 до 20.00, этот день будет объявлен нерабочим, дата определена вчера – на встрече рабочей группы по внесению поправок с Владимиром Путиным. Итоги голосования должны быть подведены ЦИКом не позднее чем через пять дней после дня голосования.
Второе чтение будет 10 марта, на той же неделе может пройти и третье чтение, сказал Крашенинников. Сенатор Андрей Клишас допустил, что Совет Федерации может рассмотреть законопроект на следующий день – 11 марта.
В поправке говорится, что инициатива проведения общероссийского голосования принадлежит президенту, он должен подписать указ, в котором будет сформулирован вопрос для голосования. Депутат от ЛДПР Сергей Иванов заметил, что нерабочие дни вообще-то закрепляются Трудовым кодексом. По словам Крашенинникова, новая дата вводится в федеральный конституционный закон, поэтому все это «вещь безупречная».
ЦИК организует голосование и должен в течение трех дней после опубликования указа президента утвердить порядок голосования; также ЦИК информирует граждан о подготовке опроса, утверждает форму бюллетеня, устанавливает итоги голосования, определяет порядок финансового обеспечения подготовки и проведения голосования. Назначать наблюдателей за голосованием, согласно поправке, будет Общественная палата России и общественные палаты регионов. Порядок приема предложений о кандидатурах для назначения наблюдателями устанавливается Общественной палатой России.
Памфилова считает, что никаких барьеров ни для наблюдателей от партий, ни для наблюдателей от общественных организаций не будет. По ее мнению, можно набрать около 500 000 наблюдателей. Голосование также может пройти в дистанционной электронной форме.
Регионы и муниципалитеты, согласно поправкам, могут выделять из бюджетов деньги избиркомам на подготовку к голосованию. Эта поправка вызвала возмущение того же депутата от ЛДПР Сергея Иванова, который заявил, что когда законопроект затрагивает выделение бюджетных средств, то должно быть заключение правительства. Он напомнил, что президентские выборы обошлись в 17 млрд руб. Крашенинников с Памфиловой ответили, что было соответствующее распоряжение президента, поэтому такое возможно. Памфилова также сказала, что этот вопрос обсуждался на заседании правительства. Иванов возразил, что это нарушение Конституции. Крашенинников же успокоил собравшихся, что «все бумаги получены».
Депутаты поинтересовались, не стоит ли закрепить минимальный порог явки, на что Памфилова сказала, что волеизъявление должно быть свободным – «кто захочет, тот и принимает участие, из-за обязаловки люди делают совершенно не то».
Одна из отклоненных поправок касалась порога явки в 50% от числа избирателей – ее как раз внес Иванов. Вторая отклоненная поправка, коммуниста Алексея Куринного, касалась того, что все поправки, связанные с изменением полномочий президента и Госдумы, вступают в силу с момента вступления в свои полномочия «вновь избранного президента Российской Федерации и вновь избранной Государственной думы».