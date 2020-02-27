Госдума и Совфед могут принять законопроект о поправках в Конституцию уже 11 марта

Регионы и муниципалитеты, согласно поправкам, могут выделять из бюджетов деньги избиркомам на подготовку к голосованию. Эта поправка вызвала возмущение того же депутата от ЛДПР Сергея Иванова, который заявил, что когда законопроект затрагивает выделение бюджетных средств, то должно быть заключение правительства. Он напомнил, что президентские выборы обошлись в 17 млрд руб. Крашенинников с Памфиловой ответили, что было соответствующее распоряжение президента, поэтому такое возможно. Памфилова также сказала, что этот вопрос обсуждался на заседании правительства. Иванов возразил, что это нарушение Конституции. Крашенинников же успокоил собравшихся, что «все бумаги получены».