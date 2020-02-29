Турция открыла границу с Евросоюзом для беженцев из Сирии

По словам Эрдогана, на территории Турции уже находятся 3,7 млн сирийцев и страна больше не может сдерживать поток беженцев. Анкаре никто не оказывает помощь в борьбе с миграцией, добавил президент. Он напомнил, что Турция еще несколько месяцев назад пообещала открыть границу для беженцев, но ее заявлениям никто не поверил.