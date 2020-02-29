Турция открыла границу с Евросоюзом для беженцев из Сирии
Турция открыла границу с Евросоюзом для потока беженцев из Сирии, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. «По состоянию на утро 29 февраля в Европу ринулись 18 000 беженцев. Вероятнее всего, сегодня этот показатель достигнет 25 000–30 000. Турция и далее будет пропускать беженцев через границу», – приводит его слова агентство «Анадолу».
По словам Эрдогана, на территории Турции уже находятся 3,7 млн сирийцев и страна больше не может сдерживать поток беженцев. Анкаре никто не оказывает помощь в борьбе с миграцией, добавил президент. Он напомнил, что Турция еще несколько месяцев назад пообещала открыть границу для беженцев, но ее заявлениям никто не поверил.
В субботу сотни мигрантов собрались на границе Турции и Греции в ожидании, когда их пропустят в Европу, передает «Sputnik Греция» с места событий. Периодически там происходят столкновения с полицией, силовики применяют слезоточивый газ против беженцев. На греческой стороне стянуты силы полиции и военная техника.