Эрдоган попросил Путина «уйти с пути Турции» в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным попросил его уйти с пути турецких военных в Сирии. «Я открыто спросил у Путина: "Что вы делаете в Идлибе?" Если хотите создать военную базу, то создавайте, однако уйдите с пути Турции», – приводит слова Эрдогана агентство «Анадолу». Анкара намерена продемонстрировать режиму президента Сирии Башара Асада и его сторонникам свою решимость, добавил турецкий лидер.