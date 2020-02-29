Эрдоган попросил Путина «уйти с пути Турции» в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным попросил его уйти с пути турецких военных в Сирии. «Я открыто спросил у Путина: "Что вы делаете в Идлибе?" Если хотите создать военную базу, то создавайте, однако уйдите с пути Турции», – приводит слова Эрдогана агентство «Анадолу». Анкара намерена продемонстрировать режиму президента Сирии Башара Асада и его сторонникам свою решимость, добавил турецкий лидер.
Разговор Путина и Эрдогана состоялся 28 февраля. Как сообщил Кремль, в ходе беседы обсуждались выполнение российско-турецких договоренностей по Идлибу и важность координации между странами по военным каналам.
Согласно последним данным, число турецких военнослужащих, погибших в Идлибе, выросло до 36, сообщил Эрдоган. Турция, участвуя в военном конфликте в Сирии, не стремится к завоеванию новых земель или присвоению нефтяных месторождений, подчеркнул он. Единственное, чего хочет Анкара, – это создать зону безопасности в Идлибе и тем самым защитить свои границы, добавил президент.
В Сирии орудуют 40 000–60 000 вооруженных и хорошо обученных террористов, продолжил Эрдоган. Однако ни Россия, ни США, по его словам, ничего не предпринимают для того, чтобы им препятствовать.