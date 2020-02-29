Путин предложил президенту Ирана помощь в борьбе с коронавирусом
Президент Владимир Путин поговорил по телефону с иранским коллегой Хасаном Рухани, сообщается на сайте Кремля. Разговор состоялся по инициативе иранской стороны, отмечается в сообщении.
В ходе беседы Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей от коронавируса в Иране и заявил о готовности России помочь Тегерану в борьбе со вспышкой инфекции. Президенты также обсудили некоторые двусторонние вопросы, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и обострение военного конфликта в Сирии.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в 56 странах. Согласно последним данным, заразились свыше 85 000 человек, более 2800 скончались.
В Иране число инфицированных коронавирусом к 29 февраля выросло до 593, зафиксировано 34 летальных исхода.