Путин предложил президенту Ирана помощь в борьбе с коронавирусом

В ходе беседы Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей от коронавируса в Иране и заявил о готовности России помочь Тегерану в борьбе со вспышкой инфекции. Президенты также обсудили некоторые двусторонние вопросы, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и обострение военного конфликта в Сирии.