Парламент Ирана приостанавливает работу из-за коронавируса
Парламент Ирана приостанавливает работу из-за угрозы распространения коронавируса, рассказал представитель законодательного органа Асадулла Аббаси, пишет IRNA. Когда парламент планирует вернуться к работе, он не сообщил.
О первых случаях заражения коронавирусом в Иране стало известно 19 февраля. Инфицированные были выявлены в Куме. По официальной информации на 28 февраля, в стране 388 заболевших и 34 умерших.
25 февраля замминистра здравоохранения и медицинского образования страны Ирадж Харирчи заявил, что у него обнаружен коронавирус. В тот же день о болезни сообщил депутат Махмуд Садеки. Из-за распространения коронавируса власти Армении на две недели перекрыли границу с Ираном, ранее аналогичные меры приняла Турция. С 28 февраля в России вводится запрет на полеты в Иран и обратно. Запрет не коснется авиакомпаний «Аэрофлот» и Mahan Air.