Парламент Ирана приостанавливает работу из-за коронавируса

25 февраля замминистра здравоохранения и медицинского образования страны Ирадж Харирчи заявил, что у него обнаружен коронавирус. В тот же день о болезни сообщил депутат Махмуд Садеки. Из-за распространения коронавируса власти Армении на две недели перекрыли границу с Ираном, ранее аналогичные меры приняла Турция. С 28 февраля в России вводится запрет на полеты в Иран и обратно. Запрет не коснется авиакомпаний «Аэрофлот» и Mahan Air.