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Россия ограничит авиасообщение с Ираном

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С 28 февраля в России будет введен запрет на полеты в Иран и обратно, рассказал РБК представитель Минтранса. По его словам, запрет не распространяется на авиакомпании «Аэрофлот» и Mahan Air». Принимать и отправлять их самолеты на иранском направлении будет только терминал F аэропорта Шереметьево.

Роспотребнадзор ранее рекомендовал россиянам не посещать Италию, Иран и Республику Корею из-за роста числа заболевших коронавирусом нового типа (Covid-19). Сегодня, 27 февраля, Минтранс объявил о приостановке с 4 марта пассажирского железнодорожного сообщения между Москвой и Ниццей.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 27 февраля, в Южной Корее зарегистрирован 1261 случай заболевания, в Иране – 139, в Италии – 400. Во всех трех странах есть смертельные случаи: в Корее – 11, в Италии – 12, в Иране – 19. Всего в Европе, по последним данным, коронавирус обнаружен у 486 человек. 14 человек умерло.

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