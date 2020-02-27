Россия ограничит авиасообщение с Ираном

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 27 февраля, в Южной Корее зарегистрирован 1261 случай заболевания, в Иране – 139, в Италии – 400. Во всех трех странах есть смертельные случаи: в Корее – 11, в Италии – 12, в Иране – 19. Всего в Европе, по последним данным, коронавирус обнаружен у 486 человек. 14 человек умерло.