Поезд Москва – Ницца временно перестанет ходить из-за коронавируса
Пассажирское железнодорожное сообщение между Москвой и Ниццей временно приостанавливается с 4 марта из-за ситуации с коронавирусом, сообщил представитель Министерства транспорта (его слова приводит «Интерфакс»). В ведомстве уточнили, что мера будет действовать до особого распоряжения властей.
Согласно данным на сайте РЖД, поезд Москва — Ницца отправляется из Москвы один раз в неделю, по четвергам. Время в пути составляет чуть более двух суток.
В четверг, 27 февраля, Ростуризм рекомендовал российским туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за распространения коронавируса. Россияне, купившие путевки в эти страны, могут аннулировать поездку и вернуть деньги, отметили в ведомстве. В свою очередь туроператоры TEZ Tour и «Интурист» уже приостановили продажу турпутевок в Италию. Ранее в «Интуристе» «Интерфаксу» сообщили, что глубина продаж туров в Италию достигает сентября. Сейчас в Италии около 20 000 туристов, из них организованных – 6000–7000 человек, говорил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.