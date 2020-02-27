Поезд Москва – Ницца временно перестанет ходить из-за коронавируса

В четверг, 27 февраля, Ростуризм рекомендовал российским туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за распространения коронавируса. Россияне, купившие путевки в эти страны, могут аннулировать поездку и вернуть деньги, отметили в ведомстве. В свою очередь туроператоры TEZ Tour и «Интурист» уже приостановили продажу турпутевок в Италию. Ранее в «Интуристе» «Интерфаксу» сообщили, что глубина продаж туров в Италию достигает сентября. Сейчас в Италии около 20 000 туристов, из них организованных – 6000–7000 человек, говорил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.