Власти Сирии закрыли воздушное пространство над Идлибом

Одновременно с этим CNN Turk сообщил, что в Идлибе 1 марта был сбит самолет сирийской армии. Подробности произошедшего не уточняются, сирийская армия опровергает информацию. Турецкий телеканал A Haber передает, что речь может идти о самолете L-39, который мог быть сбит сирийской оппозицией в районе населенного пункта Саракиб. Пилот якобы катапультировался, его судьба остается неизвестной.