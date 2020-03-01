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Власти Сирии закрыли воздушное пространство над Идлибом

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Сирия закрыла воздушное пространство над провинцией Идлиб для авиасообщения и беспилотников, сообщает агентство SANA. По заявлению властей страны, любая воздушная цель над Идлибом будет признана враждебной и сбита.

Одновременно с этим CNN Turk сообщил, что в Идлибе 1 марта был сбит самолет сирийской армии. Подробности произошедшего не уточняются, сирийская армия опровергает информацию. Турецкий телеканал A Haber передает, что речь может идти о самолете L-39, который мог быть сбит сирийской оппозицией в районе населенного пункта Саракиб. Пилот якобы катапультировался, его судьба остается неизвестной.

В то же время агентство SANA сообщает, что сирийская армия сбила рядом с городом Саракиб беспилотный летательный аппарат турецкого производства, принадлежащий сирийской оппозиции. Официального подтверждения информации нет.

Кроме того, Министерство обороны России распространило сообщение, в котором заявило, что информация о поражении российского самолета Су-24 в Идлибе является ложной. Информацию якобы опубликовали «интернет-ресурсы боевиков».

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