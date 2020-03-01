Путин подписал закон о выплате материнского капитала за первого ребенка
Президент Владимир Путин подписал пакет поправок, направленный на расширение программы материнского капитала. Документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.
Поправки были приняты Госдумой 20 февраля. Они продлевают действие программы материнского капитала до 2026 г. и устанавливают новый размер выплат. За второго и последующих детей будут платить 616 617 руб. Кроме того, теперь материнский капитал в размере 466 617 руб. предусмотрен и за первого ребенка. В поправках также прописано требование ежегодно индексировать эти суммы.
Расширить программу материнского капитала Путин поручил во время послания Федеральному собранию 15 января. Минфин оценивал расходы на обновленную программу в 2020 г. в 400–450 млрд руб., а в период с 2020 по 2024 г. – в 1,2 трлн руб.