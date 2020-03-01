Путин подписал закон о выплате материнского капитала за первого ребенка

Поправки были приняты Госдумой 20 февраля. Они продлевают действие программы материнского капитала до 2026 г. и устанавливают новый размер выплат. За второго и последующих детей будут платить 616 617 руб. Кроме того, теперь материнский капитал в размере 466 617 руб. предусмотрен и за первого ребенка. В поправках также прописано требование ежегодно индексировать эти суммы.