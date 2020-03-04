РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР

В 2015 г. РБК сообщал, что зампредседателя комитета палаты по обороне, возглавляющий сейчас комитет по экономической политике, может быть владельцем незадекларированной квартиры во Флориде. По информации издания, имущество принадлежит компании тезки депутата и его жены, а менеджером компании выступает тезка связанного с Жигаревым общественника. Депутат и его супруга утверждали, что не имеют недвижимость за границей. В декларациях депутата были указаны земельный участок площадью 2200 кв. м, жилой дом, дача, три автомобиля и мотоцикл.