РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР
РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева. В декабре 2019 г. суд признал статью недостоверной и запрещенной к распространению. 3 марта Роскомнадзор обратился в РБК с требованием удалить информацию.
Согласно закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», интернет-страницу с недостоверной информацией, порочащей честь или деловую репутацию, можно заблокировать. На удаление информации Роскомнадзор дает владельцу сайта сутки, после чего вносит интернет-страницу в реестр запрещенной информации для блокировки.
В 2015 г. РБК сообщал, что зампредседателя комитета палаты по обороне, возглавляющий сейчас комитет по экономической политике, может быть владельцем незадекларированной квартиры во Флориде. По информации издания, имущество принадлежит компании тезки депутата и его жены, а менеджером компании выступает тезка связанного с Жигаревым общественника. Депутат и его супруга утверждали, что не имеют недвижимость за границей. В декларациях депутата были указаны земельный участок площадью 2200 кв. м, жилой дом, дача, три автомобиля и мотоцикл.
Сергей Жигарев был избран депутатом от ЛДПР в 2011 г.