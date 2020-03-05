Путин назвал российскую альтернативу Илону Маску
Президент Владимир Путин считает сооснователя «Лаборатории Касперского» Евгения Касперского российской альтернативой американскому бизнесмену, гендиректору Tesla Илону Маску. Об этом он сказал в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
«У нас Касперский есть. Я думаю, что в своей области ничем не хуже», — сказал президент, отвечая на вопрос, кого Россия может предложить в качестве альтернативы Маску. По словам Путина, Касперский, безусловно, является одним из лидеров и мог бы добиться лучших результатов в условиях честной конкуренции.
В интервью Путин сказал, что знает о гендиректоре Tesla и основатели SpaceX, но выражение «Как тебе такое, Илон Маск?» никогда не слышал.
Говоря об успехах российских изобретателей, Путин отметил группу молодых людей, которые создали баллистическую ракету «Искандер». «Это одно из наших современных видов вооружений, которым мы гордимся, лучшее в мире», — подчеркнул президент. На вопрос, почему эти же люди не могут создать легковой автомобили, похожий на Tesla, Путин вспомнил про Ё-мобиль, разработкой которого занималась компания Михаила Прохорова.
«Ну вот Прохоров сказал, что он сделает… Пока не получилось у него. Он же обещал, показывал мне, я даже на нем прокатился, но не получается у него пока»
Президент усомнился в объективности соцопросов, которые показывают, что большое число молодых людей хотят уехать из России. «Кто-то хочет уехать, кто-то хочет вернуться. Я уже говорил, что таких становится всё больше и больше», — заявил Путин. Он добавил, что государство должно «делать все больше и больше», чтобы у людей было желание реализовываться в своей стране.