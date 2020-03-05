Путин назвал российскую альтернативу Илону Маску

Президент усомнился в объективности соцопросов, которые показывают, что большое число молодых людей хотят уехать из России. «Кто-то хочет уехать, кто-то хочет вернуться. Я уже говорил, что таких становится всё больше и больше», — заявил Путин. Он добавил, что государство должно «делать все больше и больше», чтобы у людей было желание реализовываться в своей стране.