Суд оштрафовал ФБК за нарушение закона об иноагентах

В конце февраля Роскомнадзор составил четыре административных протокола в отношении ФБК из-за отсутствия маркировки «иностранный агент» на страницах фонда в соцсетях. Ведомство составило два протокола на юридическое лицо и два – на должностное лицо, сообщал Роскомнадзор. Речь идет об отсутствии маркировки на странице ФБК в Instagram, а также в YouTube-канале «Навальный LIVE». После составления протоколы были направлены в суд, заявили в ведомстве.