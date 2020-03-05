Суд оштрафовал ФБК за нарушение закона об иноагентах
Симоновский районный суд Москвы оштрафовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 500 000 руб. за нарушение закона об иноагентах (ст. 19.34 КоАП), сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда. Первым об этом сообщило издание «МБХ медиа».
Минюст внес ФБК в реестр иноагентов в октябре 2019 г. из-за пожертвований, перечисленных фонду с территорий Испании и США. В ФБК отвергали факт иностранного финансирования. В ноябре 2019 г. ФБК попытался обжаловать решение Минюста. В январе 2020 г. Мосгорсуд оставил решение ведомства в силе. Позже Минюст обвинил Навального в нежелании зарегистрировать фонд в статусе иноагента.
В конце февраля Роскомнадзор составил четыре административных протокола в отношении ФБК из-за отсутствия маркировки «иностранный агент» на страницах фонда в соцсетях. Ведомство составило два протокола на юридическое лицо и два – на должностное лицо, сообщал Роскомнадзор. Речь идет об отсутствии маркировки на странице ФБК в Instagram, а также в YouTube-канале «Навальный LIVE». После составления протоколы были направлены в суд, заявили в ведомстве.
Ранее директор ФБК Иван Жданов пояснил «Интерфаксу», что маркировка указана на всех ресурсах, кроме YouTube-канала «Навальный LIVE», так как этот канал зарегистрирован на юрлицо, которое ранее не признавалось иноагентом. «Один протокол про Instagram, там мы не согласны по процессуальным основаниям», – говорил Жданов.
Согласно ст. 19.34 КоАП за отсутствие маркировки должностное лицо может быть оштрафовано на 100 000–300 000 руб., юрлицо – на 300 000–500 000 руб.