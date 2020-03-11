Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов
Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх на сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Праймериз во вторник, 10 марта, проходят в шести штатах. В Вашингтоне предварительное голосование еще идет, в Айдахо и Северной Дакоте (здесь прошли кокусы, собрания партийных активистов) объявят о результатах в ближайшее время. Самой ценной на этом этапе праймериз демократической партии является победа в Мичигане, которая дает 125 делегатов победителю, здесь с отрывом в 10% лидирует Байден.
Всего по результатам вторника будут распределены голоса 352 делегатов. Они на общем партийном съезде в ноябре выберут единого кандидата в президенты США от демократической партии. Ранее предварительные выборы прошли в 18 штатах, по их итогам за Байдена 670 делегатов, за Сандерса — 574. Для номинации в кандидаты нужно набрать голоса как минимум 1991 делегата из 3979, без учета 771 голоса так называемых суперделегатов, которые не распределяются на праймериз.
Ожидается, что Джо Байден выступит в ближайшее время перед журналистами в Филадельфии. Берни Сандерс не планирует делать заявлений по месте своего пребывания в Берлингтоне (Вирджиния). Ранее из президентской гонки демократов вышли бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, миллиардер, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен. Все они, кроме Уоррен, выступили в поддержку Байдена.