Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов

Всего по результатам вторника будут распределены голоса 352 делегатов. Они на общем партийном съезде в ноябре выберут единого кандидата в президенты США от демократической партии. Ранее предварительные выборы прошли в 18 штатах, по их итогам за Байдена 670 делегатов, за Сандерса — 574. Для номинации в кандидаты нужно набрать голоса как минимум 1991 делегата из 3979, без учета 771 голоса так называемых суперделегатов, которые не распределяются на праймериз.