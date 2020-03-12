В Ираке погибли два военнослужащих США и один — из Великобритании

В ночь на 8 января 2020 г. ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные — базе «Айн-эль-Асад» и аэропорту Эрбиля — нанесли иранские военные. Решение о нападении было принято после того, как в Багдаде в ночь на 3 января убили иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб в результате ракетного обстрела силами США. В ходе иранского ракетного удара травмы получили около 100 военнослужащих, пишет Reuters.