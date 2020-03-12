Для диалога Донбасса и Киева создадут консультативный совет

В сообщении указывается, что совет будет создан после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии «относительно выполнения договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандском формате». Нормандский формат предполагает участие в урегулировании конфликта на Востоке Украины четырех государств — России, Украины, Франции и Германии. Последний саммит четверки состоялся в Париже 9 декабря 2019 г. после трехлетнего перерыва. Новый предполагалось провести в апреле, в Кремле его проведение обуславливают выполнением минского соглашения.