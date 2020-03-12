Для диалога Донбасса и Киева создадут консультативный совет
Консультативный совет по политическим вопросам создается в составе политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщил офис президента Украины Владимира Зеленского по итогам заседания группы в Минске.
В сообщении указывается, что совет будет создан после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии «относительно выполнения договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандском формате». Нормандский формат предполагает участие в урегулировании конфликта на Востоке Украины четырех государств — России, Украины, Франции и Германии. Последний саммит четверки состоялся в Париже 9 декабря 2019 г. после трехлетнего перерыва. Новый предполагалось провести в апреле, в Кремле его проведение обуславливают выполнением минского соглашения.
Стороны также договорились в кратчайший срок представить перечень и списки лиц, подлежащих взаимному освобождению, в том числе по итогам проверки Международного комитета Красного Креста. Представителям его, говорится в сообщении офиса, должен быть предоставлен безусловный доступ ко всем лицам в Украине, Донецкой и Луганской областях. Контактная группа по Донбассу договорилась об одновременном открытии двух новых пунктов пропуска через линию соприкосновения — в Золотом и Счастье.
Украинскую сторону на заседании группы в Минске представлял руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, российскую — Дмитрий Козак, который курирует украинское направление в администрации президента России после Владислава Суркова. Козак по итогам заседания анонсировал появления нового механизма для урегулирования конфликта. Он позволит обеспечить прямой диалог между Киевом и представителями непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, отметил Козак. Он добавил, что новый формат будет утвержден на встрече группы 25 марта.