Суд начал рассматривать по существу дело Шестуна

Сам Шестун, отвечая на вопросы журналистов перед началом процесса, назвал обвинение «лживым и полностью надуманным». Ни одного факта следствием не доказано, а показания у свидетелей получены под угрозой возбуждения уголовных дел, сказал он. Шестун связывает свое уголовное преследование с желанием губернатора Московской области Андрея Воробьева, «который продал Серпуховский район подольской группировке». Шестун напомнил что его арестовали в день, когда были объявлены выборы на должность главы района.