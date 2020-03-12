Суд начал рассматривать по существу дело Шестуна
Подольский городской суд начал рассматривать по существу дело бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна. Его обвиняют в мошенничестве, получении взятки и в незаконном участии в предпринимательской деятельности.
Сам Шестун, отвечая на вопросы журналистов перед началом процесса, назвал обвинение «лживым и полностью надуманным». Ни одного факта следствием не доказано, а показания у свидетелей получены под угрозой возбуждения уголовных дел, сказал он. Шестун связывает свое уголовное преследование с желанием губернатора Московской области Андрея Воробьева, «который продал Серпуховский район подольской группировке». Шестун напомнил что его арестовали в день, когда были объявлены выборы на должность главы района.
Ранее Шестун опубликовал обращение к президенту Владимиру Путину, содержавшее аудиозаписи разговоров о его предполагаемой отставке с несколькими людьми; по его словам, это начальник управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин, начальник управления «К» ФСБ Иван Ткачев и глава администрации губернатора Московской области Михаил Кузнецов.