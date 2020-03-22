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Россия направит в Италию восемь бригад врачей и около сотни вирусологов

Ведомости

Россия в ближайшее время отправит помощь Италии, сильно пострадавшей от пандемии коронавируса. Об этом накануне договорились президент Владимир Путин и премьер Италии Джузеппе Конте в ходе телефонного разговора.

Беседа состоялась по инициативе российской стороны, сообщал Кремль. Путин и Конте договорились, что Россия оперативно поставит Италии средства защиты, мобильные комплексы на базе «Камаза» для аэрозольной дезинфекции, медицинское и другое оборудование, а также направит несколько бригад российских специалистов в наиболее пострадавшие районы страны.

Поставки будут осуществляться самолетами Воздушно-космических сил России. Военные самолеты со специалистами, техникой и оборудованием отправятся в Италию 22 марта, сообщило Министерство обороны. Для этого на военном аэродроме в Московской области уже сосредоточена авиационная группировка из девяти Ил-76, которые были за ночь переброшены из Псковской, Ульяновской и Оренбургской областей.

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В Италию отправятся восемь врачебно-сестринских бригад, оснащенных необходимым медицинским оборудованием и имуществом, уточнило Минобороны. Также к вылету готова группа численностью около 100 человек, куда вошли ведущие специалисты ведомства в области вирусологии и эпидемиологии.

Италия сейчас занимает второе место после Китая по численности заболевших коронавирусом. На момент публикации там было зафиксировано более 47 000 случаев заболевания, свыше 4000 человек скончались.

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