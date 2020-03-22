Россия направит в Италию восемь бригад врачей и около сотни вирусологов

Поставки будут осуществляться самолетами Воздушно-космических сил России. Военные самолеты со специалистами, техникой и оборудованием отправятся в Италию 22 марта, сообщило Министерство обороны. Для этого на военном аэродроме в Московской области уже сосредоточена авиационная группировка из девяти Ил-76, которые были за ночь переброшены из Псковской, Ульяновской и Оренбургской областей.