Bloomberg: Трамп обсуждает отмену введенных из-за коронавируса ограничений
Президент США Дональд Трамп в конфиденциальном порядке обсуждает поэтапную отмену ограничений, введенных в стране в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа COVID-19, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Американский лидер обеспокоен, что меры профилактики скажутся на американской экономике серьезнее, чем непосредственные последствия коронавируса. Карантин привел практически к полному прекращению деятельности большинства предприятий в стране, отмечает издание.
Трамп с 19 марта обсуждает с советниками и помощниками план действий после 31 марта, когда истечет срок рекомендации для американцев соблюдать безопасное друг от друга расстояние, отмечает Bloomberg. Позицию президента поддерживает министр финансов Стивен Мнучин.
Ранее Трамп в своем Twitter написал, что «они не могут допустить, чтобы лечение оказалось хуже, чем сама проблема». Он также отметил, что по окончании 15-дневного плана по борьбе с распространением коронавируса будет принято решение, «каким путем двигаться».
Планы президента противоречат рекомендациям высших государственных органов здравоохранения. В частности, координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс и директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи ранее утверждали, что в условиях отсутствия вакцины от коронавируса, болезненные для национальной экономики меры являются единственной реальной возможностью победить вирус.
13 марта в США было объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса. По данным американского университета Джона Хопкинса на 23 марта, в стране зарегистрированы более 35 000 заболевших, 473 человека погибли.