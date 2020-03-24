Кремль рассказал о подготовке к экстренному саммиту G20
Формат саммита G20, который будет проходить из-за распространения коронавируса по видеосвязи, еще определяются, передает «РИА Новости» заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он сказал, что повестка дня также еще определяется, «шерпы также ведут контакты» по этому поводу.
Виртуальный саммит G20 был инициирован Саудовской Аравией, его основная цели – координированное реагирование на пандемию COVID-19. Песков подтвердил, что именно борьба с коронавирусом является единственной темой саммита. Видеовстреча лидеров стран G20 запланирована на 26 марта, 23 марта министры финансов и главы центробанков отдельно договорились о разработке единого плана действий, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников. Ту же дату агенству Kyodo называют источники в японском правительстве, отмечая, что точное время конференции пока согласовывается.
Число зараженных коронавирусом нового типа превысило 332 000, 14 510 привели к летальным исходам, сообщала Всемирная организация здравоохранения к 23 марта. В России к моменту публикации зафиксировано 444 случая заболевания, согласно данным федерального оперативного штаба на 23 марта и обновлению от штаба Московской области (по «РИА Новости»).