Кремль рассказал о подготовке к экстренному саммиту G20

Виртуальный саммит G20 был инициирован Саудовской Аравией, его основная цели – координированное реагирование на пандемию COVID-19. Песков подтвердил, что именно борьба с коронавирусом является единственной темой саммита. Видеовстреча лидеров стран G20 запланирована на 26 марта, 23 марта министры финансов и главы центробанков отдельно договорились о разработке единого плана действий, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников. Ту же дату агенству Kyodo называют источники в японском правительстве, отмечая, что точное время конференции пока согласовывается.