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В Подмосковье выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусом

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В Московской области выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших в регионе увеличилось до 41 человека, передает «РИА Новости» со ссылкой на оперативный штаб области. После выздоровления двое заболевших были выписаны из больницы, уточнил штаб.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире коронавирусом заболело более 330 000 человек, из них более 14 500 умерли.

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