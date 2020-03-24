В Подмосковье выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусом

В Московской области выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших в регионе увеличилось до 41 человека, передает «РИА Новости» со ссылкой на оперативный штаб области. После выздоровления двое заболевших были выписаны из больницы, уточнил штаб.