Володин предложил за нарушение карантина ужесточить наказание до семи лет тюрьмы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутат от «Единой России» Павел Крашенинников предложили ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, поправки планируется внести в Госдуму 31 марта, сообщает сайт нижней палаты парламента. Авторы предлагают ввести наказание за «умышленное создание угрозы массовых заболеваний» – до 2 млн руб. штрафа или трех лет ограничения свободы. Если нарушение правил привело к смерти двух и более лиц, то наказание, согласно инициативе, может достичь семи лет лишения свободы.
В Госдуме также предложили увеличить максимальный штраф за нарушение, если оно повлекло массовое отравление или заражение, с 80 000 руб. до 1 млн руб., а максимальное ограничение свободы – с одного года до трех. Предложения будут рассмотрены на внеочередном заседании Совета Госдумы 25 марта.
Сейчас административная ответственность за нарушение условий карантина предусмотрена несколькими статьями Кодекса об административных правонарушениях – ст. 6.3, ст. 19.4 или ст. 19.5. Максимальные штрафы варьируются от 500 до 1000 руб. Уголовная ответственность за нарушение эпидемиологических норм прописана в ст. 236 Уголовного кодекса, однако она предусмотрена только за отравление или причинение смерти по неосторожности. УК также не предусматривает наказания за умышленную угрозу заражения.
Добавить формулировку об угрозе впервые предложил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев 19 марта. 23 марта главный санитарный врач России Анна Попова попросила премьера Михаила Мишустина ускорить ужесточение ответственности за нарушение карантина.