Володин предложил за нарушение карантина ужесточить наказание до семи лет тюрьмы

Сейчас административная ответственность за нарушение условий карантина предусмотрена несколькими статьями Кодекса об административных правонарушениях – ст. 6.3, ст. 19.4 или ст. 19.5. Максимальные штрафы варьируются от 500 до 1000 руб. Уголовная ответственность за нарушение эпидемиологических норм прописана в ст. 236 Уголовного кодекса, однако она предусмотрена только за отравление или причинение смерти по неосторожности. УК также не предусматривает наказания за умышленную угрозу заражения.