Мишустин пообещал ужесточить ответственность за нарушение карантина
Премьер Михаил Мишустин согласился с предложением ужесточить административную ответственность за нарушение условий карантина, сообщает «Интерфакс». Об этом премьера попросила главный санитарный врач России Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Сейчас административная ответственность за нарушение условий карантина предусмотрена несколькими статьями Кодекса об административных правонарушениях – ст. 6.3, ст. 19.4 или ст. 19.5. Максимальные штрафы варьируются от 500 до 1000 руб.
Уголовная ответсвенность за нарушение эпидемиологических норм в России есть, однако только при массовом заражении, отмечал 19 марта первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Он предлагал дополнить статью Уголовного кодекса формулировкой «возникновения реальной угрозы массового заражения или отравления граждан, создания объективных условий для этого», цитировала его «Парламентская газета».
По данным на 23 марта, в России отмечено 438 случаев заражения коронавирусом, число заболевших за сутки увеличилось на 71. 19 марта Попова поручила всем регионам ввести двухнедельный режим самоизоляции для всех прибывающих в Россию из-за границы, такой режим уже действовал в Москве.