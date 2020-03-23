Мишустин пообещал ужесточить ответственность за нарушение карантина

По данным на 23 марта, в России отмечено 438 случаев заражения коронавирусом, число заболевших за сутки увеличилось на 71. 19 марта Попова поручила всем регионам ввести двухнедельный режим самоизоляции для всех прибывающих в Россию из-за границы, такой режим уже действовал в Москве.