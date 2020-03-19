Всех прибывших из-за границы заставят уйти на карантин
Все люди, возвращающиеся из других стран, должны будут изолироваться на две недели, постановление подписала главный государственный санитарный врач Анна Попова. Решение, которое ранее действовало в Москве, распространяется на все страну. Руководителям субьектов России поручено ввести ее в своих регионах.
В каждом регионе будет организована горячая линия, прибывающие из-за границы должны будут позвонить по ней и уведомить местные службы. Попова поручила выдавать больничные листы всем, кто остается на самоизоляции после возращения.
В Москве режим самоизоляции был введен 5 марта, позднее он был ужесточен. Требование об изоляции распространилось на прибывающих из всех стран, а также на тех, кто живет вместе с ними. В федеральном постановлении последнего требования нет: документ указывает, что вернувшиеся должны изолировать себя от родственников в отдельном помещении.
Число больных COVID-19, вызванным коронавирусом нового типа, превысило 200 000 человек, более 8000 больных скончались, объявил накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. В России отмечено 147 случаев заболевания, один человек – 79-летняя пациентка больницы в Москве – умерла.