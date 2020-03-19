Всех прибывших из-за границы заставят уйти на карантин

В Москве режим самоизоляции был введен 5 марта, позднее он был ужесточен. Требование об изоляции распространилось на прибывающих из всех стран, а также на тех, кто живет вместе с ними. В федеральном постановлении последнего требования нет: документ указывает, что вернувшиеся должны изолировать себя от родственников в отдельном помещении.