Число заразившихся коронавирусом превысило 200 000 человек
Гебрейесус отмечает, что все страны должны прибегнуть к всеобъемлющим стратегиям, чтобы сдержать распространение коронавируса и «сгладить кривую» больных среди населения, передает Reuters. Он отдельно призывает страны Африки «проснуться» и отменить массовые мероприятия.
В России к 18 марта зафиксировано 147 случаев заболевания, вызванного коронавирусом. Число увеличилось за сутки на 33, это самый большой суточный рост заболеваемости с 16 марта.