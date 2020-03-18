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Число заразившихся коронавирусом превысило 200 000 человек

Ведомости

Число заболевших COVID-19 превысило 200 000 человек, более 8000 людей скончались в ходе болезни, сообщает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Днем ранее, 17 марта, ВОЗ сообщала о 179 111 случаях и 7426 летальных исходах.

Гебрейесус отмечает, что все страны должны прибегнуть к всеобъемлющим стратегиям, чтобы сдержать распространение коронавируса и «сгладить кривую» больных среди населения, передает Reuters. Он отдельно призывает страны Африки «проснуться» и отменить массовые мероприятия.

ВОЗ на момент публикации не сообщала точное число случаев. Bloomberg, подсчитывающий данные официальных источников, сообщает о 205 568 заболевших и 8205 смертях. The New York Times пишет о «более 201 000» случаев.

В России к 18 марта зафиксировано 147 случаев заболевания, вызванного коронавирусом. Число увеличилось за сутки на 33, это самый большой суточный рост заболеваемости с 16 марта.

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