Число заразившихся коронавирусом превысило 200 000 человек

Гебрейесус отмечает, что все страны должны прибегнуть к всеобъемлющим стратегиям, чтобы сдержать распространение коронавируса и «сгладить кривую» больных среди населения, передает Reuters. Он отдельно призывает страны Африки «проснуться» и отменить массовые мероприятия.