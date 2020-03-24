Трамп хочет снять введенные из-за коронавируса ограничения до 12 апреля

По словам главы Белого дома, он не хочет наблюдать дальнейшее ухудшение экономики из-за пандемии COVID-19, ведь в США в таком случае произойдут «тысячи суицидов». «Мы теряем тысячи и тысячи людей ежегодно из-за гриппа. Мы не выключаем из-за этого страну. Мы теряем намного больше людей в автокатастрофах. Мы не звоним автопроизводителям и не просим их прекратить выпускать машины. Нам нужно вернуться к работе», – сказал президент Трамп.