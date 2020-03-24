Трамп хочет снять введенные из-за коронавируса ограничения до 12 апреля
Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News, что хотел бы избавиться от ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, к Пасхе, которая в этом году выпадает на 12 апреля.
По словам главы Белого дома, он не хочет наблюдать дальнейшее ухудшение экономики из-за пандемии COVID-19, ведь в США в таком случае произойдут «тысячи суицидов». «Мы теряем тысячи и тысячи людей ежегодно из-за гриппа. Мы не выключаем из-за этого страну. Мы теряем намного больше людей в автокатастрофах. Мы не звоним автопроизводителям и не просим их прекратить выпускать машины. Нам нужно вернуться к работе», – сказал президент Трамп.
Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Трамп в конфиденциальном порядке обсуждает поэтапную отмену ограничений, введенных в стране в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа. Американский лидер обеспокоен тем, что меры профилактики скажутся на американской экономике серьезнее, чем непосредственные последствия коронавируса, отмечает издание.
13 марта в США было объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса. По данным американского университета Джона Хопкинса на 24 марта, в стране зарегистрировано более 50 000 заболевших, 606 человек погибли.