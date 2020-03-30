Гудков вышел из партии «Гражданская инициатива»
Политик Дмитрий Гудков и его команда вышли из партии «Гражданская инициатива», сообщил он в своем телеграм-канале.
Такое решение было принято после неудачных попыток перерегистрировать «Гражданскую инициативу» в Партию перемен, пояснил Гудков. «Источники в Минюсте прямо сказали, что есть политическое решение закрыть партию во главе с Гудковым», — рассказал политик. В связи с этим он и его команда решили «не мешать однопартийцам бороться за сохранение структуры и участвовать в выборах». Они планируют самостоятельно начать подготовку к выборам в Госдуму по одномандатным округам.
Еще одной причиной выхода Гудкова из партии собеседник «Коммерсанта» называет «существенное расхождение позиций» внутри организации относительно действующей власти. Сторонник политика Александр Соловьев в пример внутрипартийных разногласий привел газете заявление телеведущей и члена партии Ксении Собчак в ее передаче «ДОК-ток» на «Первом канале» о том, что Владимир Путин — «единственный из европейских лидеров», кто посетил больницу с зараженными коронавирусом.
«Гражданская инициатива» была основана в 2013 г. бывшим министром экономики Андреем Нечаевым. На съезде в июне 2018 г. она была переименована в Партию перемен, а новым председателем делегаты избрали бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, однако Минюст отказался утвердить эти изменения.