Гудков вышел из партии «Гражданская инициатива»

Такое решение было принято после неудачных попыток перерегистрировать «Гражданскую инициативу» в Партию перемен, пояснил Гудков. «Источники в Минюсте прямо сказали, что есть политическое решение закрыть партию во главе с Гудковым», — рассказал политик. В связи с этим он и его команда решили «не мешать однопартийцам бороться за сохранение структуры и участвовать в выборах». Они планируют самостоятельно начать подготовку к выборам в Госдуму по одномандатным округам.