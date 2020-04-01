Посетившие Коммунарку члены правительства ежедневно сдают тест на коронавирус
Члены правительства, посетившие вместе с президентом Владимиром Путиным больницу № 40 в Коммунарке, ежедневно проходят тестирование на коронавирус, «включая вашего покорного слугу», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, будут ли соблюдать режим самоизоляции чиновники, побывавшие вместе с Путиным в инфекционной больнице в Коммунарке, главврач которой Денис Проценко заболел коронавирусом.
Ранее Песков заявил, что президент регулярно сдает тест на коронавирус. «Мы принимаем меры предосторожности, мы исключаем какие-то совещания, максимально стараемся делать все дистанционно», – сказал он. Для телеконференций используются защищенные каналы связи, уточнил Песков.
«Сейчас, в эти дни, удаленный формат будет использоваться максимально широко в работе президента», – отметил он. При этом, по его словам, показательных мероприятий, призванных продемонстрировать соблюдение Путиным карантина, ожидать не стоит.
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал Путин. Он лично общался с Проценко. После того как стало известно о наличии у главврача коронавируса, Песков заявил, что в Кремле не знают, проходил ли Проценко тестирование на коронавирус перед встречей с президентом. «Но (Проценко) даже не знал, что к нему едет президент», – уточнил Песков.