Посетившие Коммунарку члены правительства ежедневно сдают тест на коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал Путин. Он лично общался с Проценко. После того как стало известно о наличии у главврача коронавируса, Песков заявил, что в Кремле не знают, проходил ли Проценко тестирование на коронавирус перед встречей с президентом. «Но (Проценко) даже не знал, что к нему едет президент», – уточнил Песков.