Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Много претензий к его деятельности было и у федеральных органов власти, в том числе со стороны вице-премьера, полпреда президента в Дальневосточной федеральном округе Юрия Трутнева. Последнюю из них по времени предъявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании совета при полпреде ДФО в Москве. «Камчатский край при наличии шести приборов тестирования и возможности проводить 600 исследований в сутки не произвел и не запросил у Роспотребнадзора ни одну тест-систему», — приводятся слова Поповой в сообщении пресс-службы полпредства.