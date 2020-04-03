Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба правительства края. Он стал третьим объявившим за последние сутки об уходе губернатором. Ранее президент Владимир Путин принял отставки губернаторов Архангельской области Игоря Орлова и республики Коми — Сергея Гапликова.
«Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя президента», — цитирует пресс-служба слова Илюхина. Владимир Илюхин занимал должность губернатора с 2011 года, он представлял партию «Единая Россия». Срок его губернаторства — самый длительный после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области, отмечается в сообщении.
Выборы губернатора на Камчатке планировались в единый день голосования — 13 сентября 2020 г. В феврале Илюхин официально заявил о намерении баллотироваться на пост главы региона в третий раз. Тогда он уточнил, что будет выдвигаться, «если на это будет воля президента и желание камчатцев».
Жители Камчатки последние два года требовали досрочной отставки губернатора Илюхина во время акций протеста. На Дальнем Востоке Илюхин получил известность своим жестким отношением к любым формам протестной активности. В регионе он фактически ввел запрет на проведение митингов, региональный закон об отзыве губернатора трижды редактировался в сторону невозможности его отставки по требованию общественности.
В первомайскую демонстрацию 2019 г. в Петропавловске-Камчатском были задержаны представители оппозиционных партий, которые хотели выйти на нее со своими лозунгами. В манифестации участвовали только представители «Единой России» с партийной агитацией.
Много претензий к его деятельности было и у федеральных органов власти, в том числе со стороны вице-премьера, полпреда президента в Дальневосточной федеральном округе Юрия Трутнева. Последнюю из них по времени предъявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании совета при полпреде ДФО в Москве. «Камчатский край при наличии шести приборов тестирования и возможности проводить 600 исследований в сутки не произвел и не запросил у Роспотребнадзора ни одну тест-систему», — приводятся слова Поповой в сообщении пресс-службы полпредства.
Режим самоизоляции на Камчатке распоряжением губернатора был введен 1 апреля. Со 2 апреля о нем предупреждают звуковым сообщением на улицах. Заболевших COVID-19 в регионе не выявлено.