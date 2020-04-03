Путин назначил врио губернатора Камчатки
Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и назначил на его место временно исполняющим обязанности Владимира Солодова, сообщается на сайте Кремля.
Солодов назначен врио губернатора Камчатки до избрания нового главы региона в единый день голосования 13 сентября 2020 г. С июня 2018 г. Солодов возглавлял правительство Республики Саха (Якутия).
Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию, об этом он объявил ранее сегодня. Он занимал должность губернатора с 2011 г. и дольше всех возглавлял регион после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области.
Владимир Илюхин стал третьим объявившим за последние сутки об уходе губернатором. Ранее президент Владимир Путин принял отставки губернаторов Архангельской области Игоря Орлова и Республики Коми Сергея Гапликова.