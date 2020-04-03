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Путин встретится с представителями нефтяных компаний перед встречей ОПЕК+

Ведомости

Президент Владимир Путин 3 апреля проведет встречу с руководителями нефтяных компаний и профильными чиновниками, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Аналогичное совещание президент проводил в аэропорту «Внуково-2» перед развалом сделки ОПЕК+, напомнил Песков.

По его словам, Путин обсуждал ситуацию на международных энергетических рынках с лидерами других стран, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. «По линии Минэнерго ведутся интенсивные контакты с разными странами», – сказал Песков. Он отметил, что на встрече будет обсуждаться сложившаяся на энергетических рынках неблагоприятная атмосфера. Часть этого совещания будет открыта для прессы, уточнил Песков.

Ранее министерство энергетики Азербайджана сообщило о проведении 6 апреля новой встречи участников ОПЕК+. Встреча пройдет в формате видеоконференции. Министры стран – участниц ОПЕК+ собираются обсудить новую декларацию о сотрудничестве.

Трамп 2 апреля сообщил в Twitter о переговорах с Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Он выразил надежду, что стороны достигнут соглашения о сокращении добычи нефти на 10–15 млн баррелей в сутки.

Ранее по теме: Bloomberg узнал о плане России нарастить госзаимствования из-за цен на нефть

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