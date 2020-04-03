Путин встретится с представителями нефтяных компаний перед встречей ОПЕК+

По его словам, Путин обсуждал ситуацию на международных энергетических рынках с лидерами других стран, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. «По линии Минэнерго ведутся интенсивные контакты с разными странами», – сказал Песков. Он отметил, что на встрече будет обсуждаться сложившаяся на энергетических рынках неблагоприятная атмосфера. Часть этого совещания будет открыта для прессы, уточнил Песков.