Путин подписал закон об онлайн-продаже рецептурных лекарств во время ЧС
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий продажу аптекам через интернет лекарств, в том числе рецептурных, в условиях чрезвычайной ситуации. Правила продажи лекарств в таких случаях будет определять правительство.
Закон не распространяется на наркотические и психотропные препараты, а также спиртосодержащие лекарства с объемной долей этилового спирта более 25%.
Дистанционную продажу лекарств в России пытались легализовать несколько лет. Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении еще в декабре 2017 г., но затем его движение было приостановлено. 16 марта 2020 г. отраслевые ассоциации интернет-компаний попросили чиновников ускорить принятие законопроекта. 1 апреля Госдума приняла закон в третьем, окончательном чтении. Он рассматривался Госдумой в приоритетном порядке, поскольку входит в число документов, принимаемых в целях борьбы с распространением коронавируса.
В стране, по данным на 3 апреля, число зараженных достигло 4149 человек в 78 регионах. Общее число вылечившихся – 281. Число смертей – 34.