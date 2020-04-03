Путин подписал закон об онлайн-продаже рецептурных лекарств во время ЧС

Дистанционную продажу лекарств в России пытались легализовать несколько лет. Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении еще в декабре 2017 г., но затем его движение было приостановлено. 16 марта 2020 г. отраслевые ассоциации интернет-компаний попросили чиновников ускорить принятие законопроекта. 1 апреля Госдума приняла закон в третьем, окончательном чтении. Он рассматривался Госдумой в приоритетном порядке, поскольку входит в число документов, принимаемых в целях борьбы с распространением коронавируса.