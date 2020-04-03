Оперативный штаб подтвердил приостановку всех международных рейсов

Отмена рейсов уже коснулась вылетов из Москвы. В частности, отменен сегодняшний рейс «Аэрофлота» в Нью-Йорк, говорится в сообщении генконсульства России в Нью-Йорке. По словам источника «Коммерсанта», отмена вылета связана с тем, что он должен был забрать обратно россиян, которых теперь решено не впускать в страну. В пресс-службе S7 сообщили, что авиакомпания получила телеграмму об отзыве разрешений на чартерные рейсы 4 апреля из Владивостока и Иркутска в Бангкок и обратно.