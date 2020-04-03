Оперативный штаб подтвердил приостановку всех международных рейсов
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом нового типа подтвердил приостановку всех международных рейсов с 4 апреля, включая чартеры для вывоза россиян из-за границы пишет «Интерфакс». На какой срок остановлены полеты, неизвестно.
Для поддержки россиян, оказавшихся за границей, приняты следующие меры:
Правительство выделило МИД 500 млн руб. на организацию пребывания россиян за границей.
Сроки действия документов, на основании которых россияне находятся за границей, в случае необходимости будут продлены.
Гражданам, представшим сведения о себе, будет оказана необходимая социальная помощь на время их пребывания за границей.
По данным оперштаба, желающим вернуться в Россию необходимо заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. На основе этих данных будет составлен график их возвращения на родину, говорится в сообщении.
Отмена рейсов уже коснулась вылетов из Москвы. В частности, отменен сегодняшний рейс «Аэрофлота» в Нью-Йорк, говорится в сообщении генконсульства России в Нью-Йорке. По словам источника «Коммерсанта», отмена вылета связана с тем, что он должен был забрать обратно россиян, которых теперь решено не впускать в страну. В пресс-службе S7 сообщили, что авиакомпания получила телеграмму об отзыве разрешений на чартерные рейсы 4 апреля из Владивостока и Иркутска в Бангкок и обратно.